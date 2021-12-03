Продажа валюты НБУ у этом году пересекла миллиард долларов
Нацбанк в течение недели 29 ноября – 3 декабря продал на межбанке 154,5 млн долларов, а выкупил – 5 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные валютных интервенций НБУ.
Из всего объема сделок по продаже валюты, 104,5 млн долларов НБУ совершил по единому курсу, 55 млн долларов – по лучшему.
Еще 5 млн долларов регулятор приобрел по лучшему курсу.
В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 3,6 млрд дол, продал 1,1 млрд дол.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд дол.
В последние недели регулятор значительно нарастил объем продаж валюты на межбанке. О причинах ЭП рассказывала в материале: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года
Напоминаем:
Нацбанк в течение недели 22 – 26 ноября продал на межбанке 630,1 млн долларов, а операций по покупке валюты не совершал.
Нацбанк в течение недели 15 – 18 ноября выкупил на межбанке 5 млн долларов, а продал 108 млн долларов.
Экономическая правда
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