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Продажа валюты НБУ у этом году пересекла миллиард долларов

Пятница, 3 декабря 2021, 18:26
 
фото нбу

Нацбанк в течение недели 29 ноября – 3 декабря продал на межбанке 154,5 млн долларов, а выкупил – 5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные валютных интервенций НБУ.

Из всего объема сделок по продаже валюты, 104,5 млн долларов НБУ совершил по единому курсу, 55 млн долларов – по лучшему.

Еще 5 млн долларов регулятор приобрел по лучшему курсу.

В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 3,6 млрд дол, продал 1,1 млрд дол.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд дол.

В последние недели регулятор значительно нарастил объем продаж валюты на межбанке. О причинах ЭП рассказывала в материале: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Нацбанк в течение недели 22 – 26 ноября продал на межбанке 630,1 млн долларов, а операций по покупке валюты не совершал.

Нацбанк в течение недели 15 – 18 ноября выкупил на межбанке 5 млн долларов, а продал 108 млн долларов.

Экономическая правда

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НБУ валюта

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