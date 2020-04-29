Оснований для увольнения Смолия нет, Рада даст политическую оценку — Гетманцев

Юридических оснований для увольнения главы Национального банка Якова Смолия нет, парламент даст политическую оценку его работы.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Это политическая оценка, юридических последствий никаких...Для увольнении главы НБУ юридических оснований нет", - комментирует Гетманцев.

Напомним:

Ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотят заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Под соответствующим постановлением подписалась 18 депутатов "Слуги народа", подавляющее большинство из которых головы своих комитетов.

В частности речь идет о: Александре Ткаченко, Николае Сольском, Михаиле Радуцком, Дмитрие Наталухе и Данииле Гетманцеве.

"Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не самым ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса", - пишет инициатор сбора подписей Наталуха.