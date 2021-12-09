Нацбанк поднял учетную ставку до 9%

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Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5% до 9%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%", - заявили в регуляторе.

Что будет происходить с инфляцией

Отмечается, что пик инфляционного всплеска пройден, но инфляция снижается медленнее, чем ожидалось. Замедлению способствует исчерпание низкой прошлогодней базы сравнения, лучшие урожаи, административные решения по тарифам ЖКХ и влияние предыдущих решений по усилению монетарной политики.

В противоположном направлении на цены влияли следующие факторы: вторичные эффекты от подорожания продовольственных товаров и энергоносителей, увеличение расходов бизнеса на логистику и оплату труда, устойчивый внутренний потребительский спрос.

В результате текущая траектория инфляции остается выше прогноза НБУ. Кроме того, реализуются дополнительные проинфляционные опасности. В частности, усиление геополитического напряжения, что негативно сказывается на стоимости украинских активов и валютном рынке.

Мировые цены на газ и продовольствие, вероятно, превысят прогнозы. Мировая инфляция ускоряется, что побуждает центробанки усиливать монетарную политику. Это приводит к снижению интереса инвесторов к странам с развивающимися рынками.

Продовольственная инфляция будет замедляться благодаря высоким урожаям и коррекции мировых цен в 2022 году. Весной ожидается снижение цен на газ в Европе после завершения отопительного сезона.

Фундаментальное давление также постепенно ослабнет с учетом ожидаемого замедления темпов роста зарплат в следующем году и дальнейшего эффекта от усиленной монетарной политики.

В НБУ отдельно отметили роль сотрудничества с Международным валютным фондом и другими кредиторами, что будет способствовать проведению ключевых реформ и скорейшему восстановлению украинской экономики от коронакризиса.

В целом, инфляция продолжит постепенно снижаться в конце этого года и на протяжении всего 2022 года.

Основные риски для экономики

Регулятор определяет существенную неопределенность по поводу эскалации войны с РФ как фактор ухудшения ожиданий, в том числе инфляционных. Это может сказываться на отсрочке инвестиционных решений, что сдерживает восстановление экономики.

Связанным геополитическим риском является дольше, чем предполагалось прогнозом, сохранение высоких цен на газ. Актуальным остается и риск дальнейшего удорожания продовольствия в мире.

Более длительная и более высокая инфляция в мире, особенно ее всплеск в странах Центрально-Восточной Европы, также может оказывать давление на внутренние цены в Украине. Более быстрая, чем ожидалось, реакция монетарной политики ведущих центробанков содержит риски оттока капитала из стран с развивающимися рынками.

Также экономические последствия распространения новых вариантов коронавируса создают значительную область неопределенности. Впрочем, более вероятно, что они будут носить стагфляционный характер для глобальной экономики, связанный с логистическими и производственными проблемами.

В случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков Национальный банк готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях Правления по монетарной политике.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы поднять ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5%+/-1 п.п., в ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении, в месячном на 1,3% - такой прирост был выше, чем ожидалось. Нацбанк.

Экономическая правда



