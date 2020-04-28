"Слуги народа" хотят вызвать главу НБУ "на ковер" в Раду

Ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотят заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Об этом ЭП сообщил источник в Комитете ВР по вопросам экономического развития. Также в распоряжение ЭП оказалось фото документа.

Под соответствующим постановлением подписалась 18 депутатов "Слуги народа", подавляющее большинство из которых головы своих комитетов.

В частности речь идет о: Александре Ткаченко, Николае Сольском, Михаиле Радуцком, Дмитрие Наталухе и Данииле Гетманцеве. Также подписался один из ярых критиков политики правления НБУ - Александр Дубинский (которого связывают с олигархом Игорем Коломойским).

Сообщается, что пока документ в процессе регистрации, и неизвестно когда может пройти отчет Смолия в парламенте.

Экономическая правда