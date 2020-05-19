В Минэкоэнерго создали 7 рабочих групп по решению проблем энергетики

Министерство энергетики и защиты окружающей среды провело первое заседание Экспертного совета, в рамках которой создано семь рабочих групп по решению проблем энергетики. Председателем совета избрали эксминистра энергетики Сергея Чеха.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

И.о министра Ольга Буславец отметила, что задачами Экспертного совета будет мониторинг проблемных вопросов, возникших в сфере энергетики и защиты окружающей среды, выработка рекомендаций по их решению, а также экономическое моделирование и расчеты, анализ документов с экономической точки зрения.

Рабочую группу по перспективному планированию возглавил Александр Суходоля, рабочую группу по вопросам функционирования рынка электроэнергии - Алексей Никитин, рабочую группу по вопросам функционирования рынка природного газа - Леонид Униговский, рабочую группа по вопросам функционирования рынка тепловой энергии - Александр Сигал, рабочую группу по вопросам ископаемого топлива , других источников энергии и инновационных технологий - Наталья Дунаевская, рабочую группа по вопросам защиты окружающей среды и изменения климата - Светлана Гринчук, рабочую группу по проблемам атомно-промышленного комплекса и ядерной энергетики - Ольга Кошарная.

Напомним:

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Инвесторы в возобновляемые источники энергии получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в альтернативной генерации.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда