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Министры энергетики ЕС обсудят санкции для РФ

Воскресенье, 27 февраля 2022, 18:03

Министры энергетики Европейского Союза на внеочередной встрече 28 февраля обсудят синхронизацию украинской энергосистемы с европейской, сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Работа по оказанию помощи Украине продолжается, что подчеркивается новыми санкциями, которые сильно ударят по России. Завтра состоится внеочередная встреча министров энергетики ЕС. В нашей повестке дня: энергетическая безопасность Украины и ЕС, синхронизация Украины с нашей сетью и санкции", - написала Симсон .

Она отметила, что попросит ENTSO-E поддержать экстренную синхронизацию энергосистем как можно скорее.

Напомним, Украина после успешного выполнения программы тестирования работы энергосистемы страны вместе с молдавской энергосистемой в изолированном режиме отказалась подключаться назад к энергосистемам РФ и Беларуси.

Экономическая правда

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энергетика

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