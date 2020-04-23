СБУ предупредила Разумкова об угрозе энергобезопасности из-за "зеленого" тарифа

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Об этом говорится в письме главы СБУ Ивана Баканова к председателю парламента Дмитрию Разумкову, которое попало в роаспоряжение ЭП.

Сообщается, что за прошлый год доля электроэнергии произведенной из возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) увеличилась на 3,9%, создав дополнительную финансовую нагрузку на госкомпании, которые выплачивают субсидии по "зеленому тарифу".

"Резкий рост объемов производства дорогой энергии ВИЭ (средневзвешенная цена 4,5 грн/кВт * ч) и уменьшение объемов производства дешевой электроэнергии гидростанций (на 4128 млн кВт * ч с 2018 года, тариф 0,674 кВт * ч) и АЭС (на 1395 млн кВт * ч с 2018 года, тариф 0,5567 кВт * ч) привело к возникновению задолженности ГП Гарантированный покупатель перед производителями ВИЭ 3,1 млрд грн на 1 апреля 2020 года ", - говорится в письме.

Также из-за прогнозируемого роста доли "зеленой" энергетики, ожидается дефицит ГП Гарантированный покупатель в размере 14-19 миллиардов гривен. Отмечается что НЭК "Укрэнерго" закладывает на "зеленый" тариф 8,6 млрд грн, при ориентированной потребности 20-32 млрд грн.

Также в письме отмечается, что развитие "зеленой" энергетики происходит по коммерческому принципу без учета реальных потребностей ОЭС Украины, что может привести к дисбалансу работы рынка и созданию аварийных ситуаций.

Сообщается, что рост "зеленой" энергетики может привести к ограничениям Запорожской АЭС, невозможности реализации проекта выдачи мощности Каховской ГЭС-2 (стоимость проекта 12 млрд грн) и повышению тарифов для населения.

СБУ сообщает о необходимости перехода к новой конкурентной модели поддержку "зеленой" энергетики путем проведения аукционцив по распределению квоты, и о необходимости запрета подключения ВИЭ, которые будут препятствовать выдачи мощности действующих объектов генерации.

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Напоминаем:

Энергохолдинг ДТЭК Ахметова рассматривает возможность обратиться в международный арбитражный суд против Украины.

"Сегодня возникает необходимость серьезно задумываться о международном арбитраже для того, чтобы защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в зеленую генерацию", – сказал гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

В портфеле ДТЭК уже есть объекты "зеленой" генерации мощностью более 1 ГВт.

К 2022 году холдинг планировал увеличить суммарную установленную мощность до 2 ГВт за счет новых объектов.

Специально для этого ДТЭК ВИЭ привлек в ноябре 2019 года 325 млн евро от размещения евробондов.

По словам Тимченко, ДТЭК пока отказался от этих планов из-за намерения Министерства энергетики реструктуризировать"зеленый" тариф.

Экономическая правда