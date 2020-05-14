Топ-10 инвесторов в "зеленую" энергетику за год заработали 14 миллиардов, больше всего – Ахметов

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

Об этом сообщает LIGA.net.

В 2018 году по данным "Bihus.info", выручка ДТЭК от "зеленой энергетики" составляла около 3 млрд грн.

Таким образом, в 2019 году компания увеличила выручку на 56%.

В портфель ДТЭК входят, в частности, Ботиевская (200 МВт), Приморская (200 МВт) и Орловская (100 МВт) ветроэлектростанции. Также компания управляет Трифановской (10 МВт), Никопольской (200 МВт) и Покровской (240 МВт) СЭС.

На втором месте китайская группа CNBM, которая получила свои солнечные электростанции в Украине в 2015-м году в "наследство" от империи братьев Клюевых (компания Active Solar). СNBM принадлежит 301 МВт "зеленых" мощностей.

Выручка ее электростанций за прошлый год составила 2,9 млрд грн. Такая сумма объясняется одним из самых высоких "зеленых" тарифов - 7,3 грн. за кВт/ч.

Третью позицию заняли шведские бизнесмены Карл Стурен и Йохан Боден, которые в "зеленых" инвестиций вложились в завод "Чумак".В Херсонской области предпринимателям принадлежит шесть ветропарков, общая установленная мощность которых - 335 МВт.

За 2019-й год их электростанции сгенерировали электричества на 1,67 млрд грн.

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