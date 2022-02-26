Украина отказалась от присоединения энергосетей России и Белоруссии

Минэнерго Украины отказалось от присоединения к энергосетям России и Белоруссии после завершения работы в изолированном режиме. Соответствующий указ подписал министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно.

"Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля.

В то же время враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.

Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской.

Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически слово за правительствами европейских стран", — написал он.

Он добавил, что энергосистема Украины обладает достаточным резервом мощности и продемонстрировала свою устойчивость.

В работе сегодня 10 блоков АЭС, работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности.

Напомним, первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем РФ, Белоруссии и сети ENTSO-E режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской ENTSO-E осуществлялся 24-26 февраля 2022 года.

Работа в изолированном режиме – испытание, проводимое в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

Оно предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем и должно проводиться в два этапа: в зимний и летний период.