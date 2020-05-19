В Мінекоенерго створили 7 робочих груп по вирішенню проблем енергетики 

Міністерство енергетики та захисту довкілля провело перше засідання Експертної ради, в межах якої створено сім робочих групп по вирішенню проблем енергетики. Головою ради обрали ексміністра енергетики Сергія Чеха.

Про це повдіомляє пресслужба відомства.

В.о міністра Ольга Буславець зазначила, що завданнями Експертної ради буде моніторинг проблемних питань, що виникли у сфері енергетики та захисту довкілля, напрацювання рекомендацій щодо їх вирішення, а також економічне моделювання і розрахунки, аналіз документів з економічної точки зору.

Робочу групу з перспективного планування очолив Олександр Суходоля, робочу групу з питань функціонування ринку електроенергії – Олексій Нікітін, робочу групу з питань функціонування ринку природного газу - Леонід Уніговський, робочу групу з питань функціонування ринку теплової енергії – Олександр Сігал, робочу групу з питань викопного палива, інших джерел енергії та інноваційних технологій - Наталя Дунаєвська, робочу групу з питань захисту довкілля та зміни клімату - Світлана Гринчук, робочу групу з питань проблем атомно-промислового комплексу і ядерної енергетики – Ольга Кошарна.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.