Послы стран-инвесторов в "зеленую" энергетику Украины опасаются невозврата инвестиций

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

Об этом сообщается в соответствующем письме, передает Интерфакс-Украина.



"Мы с оптимизмом смотрим на процедуру медиации, которую ваше правительство сейчас проводит с Секретариатом Энергетического сообщества и которая в ближайшие недели должна привести к консенсусному соглашению с иностранными инвесторами и соответствующими заинтересованными сторонами. Мы понимаем, что проект меморандума был подготовлен в процессе медиации.

При условии необходимой доброй воли с обеих сторон этот меморандум может быть доработан, обеспечивая возможную основу для урегулирования", - говорится в письме.



Послы осознают, что электроэнергетический сектор Украины в настоящее время стоит перед серьезными вызовами, но призывают не вносить в законы и правила рынка необратимые изменения, которые не позволят инвесторам гарантированно вернуть свои инвестиции.



В тексте письма отмечается, что в настоящее время иностранные компании вложили уже больше $2 млрд инвестиций в развитие сектора возобновляемой энергетики Украины, что свидетельствует о доверии к выполнению страной своих регуляторных и законодательных обязательств.



В этой связи послы призвали не подрывать доверие инвесторов принятием решений, которые могут иметь краткосрочную выгоду, но вместе с тем негативные долгосрочные последствия для электроэнергетического сектора и для инвестиционного климата Украины в целом.



"Стоит также отметить, что ряд украинских проектов по возобновляемой энергетике были обеспечены гарантиями экспортного кредита, предоставленного зарубежными правительствами.

Поэтому мы не можем исключать возможности того, что любая односторонняя отмена правовых гарантий со стороны Украины может привести к тому, что предоставление государственных кредитных гарантий в будущем будет осуществляться с большим нежеланием", - говорится письме.



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Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.

Как сообщается, во вторник, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что проект меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будет наработан в течение недели для дальнейшего обсуждения правительством и участниками отрасли.



"На этой неделе, в соответствии с решением антикризисного штаба, будет наработана рамка меморандума с соответствующими сценариями для дальнейшего рассмотрения премьер-министром вместе с инвесторами для того, чтобы мы заключили меморандум и на добровольной основе, без арбитражей договорились о показателях, чтобы все-таки мы сохранили за государством нормальный имидж инвестиционно привлекательного климата и решили возникшие на рынке вопросы", – сказала она.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Энергохолдинг ДТЭК рассматривает возможность обратиться в международный арбитражный суд против Украины.

В портфеле ДТЭК уже есть объекты "зеленой" генерации мощностью более 1 ГВт. К 2022 году холдинг планировал увеличить суммарную установленную мощность до 2 ГВт за счет новых объектов.

Специально для этого ДТЭК ВИЭ привлек в ноябре 2019 года 325 млн евро от размещения евробондов. ДТЭК пока отказался от этих планов из-за намерения Министерства энергетики реструктуризировать"зеленый" тариф.