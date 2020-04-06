Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники
6 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:45 установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,20 - 27,23 гривни;
Евро - 29,36 - 29,39 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,02 - 27,46 гривни. Евро покупают по 28,95 гривни, продают по 29,67 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 - 27,14 гривни, евро - 28,95 - 29,14 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,01 - 27,18 гривни, евро - 28,97 - 29,22 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 6 апреля на уровне 27,37 гривни за доллар.
3 апреля котировки гривни к доллару на окрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.
3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,46 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua