Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники

6 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:45 установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,20 - 27,23 гривни;

Евро - 29,36 - 29,39 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,02 - 27,46 гривни. Евро покупают по 28,95 гривни, продают по 29,67 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 - 27,14 гривни, евро - 28,95 - 29,14 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,01 - 27,18 гривни, евро - 28,97 - 29,22 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 6 апреля на уровне 27,37 гривни за доллар.

3 апреля котировки гривни к доллару на окрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.

3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,46 гривни за доллар.

Экономическая правда