Закрытие межбанка: гривня стабильна
8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:49 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,07 - 26,09 гривни;
Евро – 30,18 – 30,20 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,04-26,23 гривни. Евро покупают за 29,99 грн, продают за 30,31 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,11 – 26,21 гривни, евро – 30,10 – 30,23 гривни.
Напоминаем:
8 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 9 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 26,10 гривни.
Экономическая правда
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