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Закрытие межбанка: гривня стабильна

Понедельник, 8 ноября 2021, 17:35
 
getty images

8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:49 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,07 - 26,09 гривни;

Евро – 30,18 – 30,20 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,04-26,23 гривни. Евро покупают за 29,99 грн, продают за 30,31 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,11 – 26,21 гривни, евро – 30,10 – 30,23 гривни.

Напоминаем:

8 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 9 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 26,10 гривни.

Экономическая правда

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