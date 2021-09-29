Официальный курс: гривня укрепилась к евро

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 26,58 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,98 грн (на 29 сентября - 31,01 гривни).

Напоминаем:

29 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни, к евро упал ниже 31 гривен.

29 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.

Экономическая правда