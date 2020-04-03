Курс валют на 3 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки
3 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,36 - 27,39 гривни;
Евро - 29,54 - 29,57 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,19 - 27,72 гривни. Евро покупают по 29,23 гривни, продают по 30,08 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 - 27,45 гривни, евро - 29,22 - 29,65 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,23 - 27,48 гривни, евро - 29,28 - 29,70 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 27,59 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 2 апреля - 30,32 гривни).
Экономическая правда
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