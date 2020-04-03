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Гривня укрепилась к доллару на 3% за неделю, евро снова стоит меньше 30

Пятница, 3 апреля 2020, 19:35
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 6 апреля на уровне 27,37 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни (на 3 апреля - 30,08 гривни).

Напоминаем:

3 апреля котировки гривни к доллару на окрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.

3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,46 гривни за доллар.

Экономическая правда

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