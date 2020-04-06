Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники
6 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:45 встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,20 - 27,23 гривні;
Євро – 29,36 - 29,39 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,02 – 27,46 гривні. Євро купують по 28,95 гривні, продають по 29,67 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,02 - 27,14 гривні, євро - 28,95 - 29,14 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,01 - 27,18 гривні, євро - 28,97 - 29,22 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.
3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48 гривні за долар.
3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,46 гривні за долар.
Економічна правда
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