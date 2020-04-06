Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники

6 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:45 встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,20 - 27,23 гривні;

Євро – 29,36 - 29,39 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,02 – 27,46 гривні. Євро купують по 28,95 гривні, продають по 29,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,02 - 27,14 гривні, євро - 28,95 - 29,14 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,01 - 27,18 гривні, євро - 28,97 - 29,22 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.