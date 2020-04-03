Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,46 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,42 - 27,46 гривни;
Евро - 29,57 - 29,61 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,20 - 27,71 гривни. Евро покупают по 29,20 гривни, продают по 30,01 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,35 - 27,47 гривни, евро - 29,34 - 29,52 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,28 - 27,47 гривни, евро - 29,25 - 29,58 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 27,59 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 2 апреля - 30,32 гривни).
3 апреля котировки гривни к доллару на окрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua