Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции

3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,42 - 27,46 гривни;

Евро - 29,57 - 29,61 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,20 - 27,71 гривни. Евро покупают по 29,20 гривни, продают по 30,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,35 - 27,47 гривни, евро - 29,34 - 29,52 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,28 - 27,47 гривни, евро - 29,25 - 29,58 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 27,59 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 2 апреля - 30,32 гривни).

3 апреля котировки гривни к доллару на окрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.

Экономическая правда