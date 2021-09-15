Курс валют на 15 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
15 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,64 - 26,66 гривни;
Евро - 31,48 - 31,50 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,79 гривни. Евро покупают по 31,28 гривни, продают по 31,61 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,64 - 26,74 гривни, евро - 31,37 - 31,46 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 сентября на уровне 26,64 гривни.
14 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни.
Экономическая правда
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