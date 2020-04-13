Мининфраструктуры, несмотря на карантин, завершит работу по концессии портов "Ольвия" и "Херсон"
Работа по концессии портов "Ольвия" и "Херсон" идет по графику, договоры о концессии будут подписаны, несмотря на то, что пандемия коронавируса усложняет логистические процессы во всем мире.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства в Facebook.
"Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию портов Ольвия и Херсон. Сейчас финализируются несущественные условия концессионного договора с компанией QTerminals, переговоры проходят в режиме онлайн-конференций, поскольку в Катаре установлены строгие карантинные требования в отношении граждан, которые пока не могут прибыть в Украину.
Также продолжаются консультации по концессии порта Херсон", - отметил Криклий.
"Мы продолжаем работу над подготовкой концессионных проектов в портах Черноморск, Бердянск, Одесса. Определяемся с нашими международными партнерами по механизмам государственно-частного партнерства в дорожной сфере, а также по аэропортам и железнодорожным вокзалам", - добавил он.
Напомним:
21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года.
Основатель компании "Рисойл-Херсон" Шота Хаджишвили заявил, что за пять лет объемы перевалки в порту будут удвоены, а отчисления в бюджет вырастут в три раза.
27 февраля Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals концессионировать морской порт Ольвия.
4 февраля шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.
14 февраля Министерство инфраструктуры успешно обжаловало решение Шестого апелляционного суда Киева о блокировке результатов концессионного конкурса.
В декабре 2019-го министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в правительстве подготовят к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.
Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.
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