Предприниматели Харьковщины смогут получить вдвое больший грант от государства на развитие

Предприниматели из Харьковской области смогут получить вдвое больший грант от государства на развитие – от 50 тыс грн до 500 тыс грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

"Увеличение грантовой поддержки для малых предпринимателей Харьковщины, которые работают в сложнейших условиях сейчас, – это один из практических результатов встречи с бизнесом под председательством президента Владимира Зеленского, которую мы проводили в рамках политики Сделано в Украине", – отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко .

Грантовые средства можно потратить на:

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приобретение или лизинг оборудования;

закупку сырья и материалов;

аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек.

Также внесены некоторые изменения в грантовую программу "Собственное дело" и ее ветеранский компонент, направленные на улучшение условий для получателей грантовых средств. Среди них, в частности:

предусмотрена возможность получения микрогранта размером 75 000 гривен в случае обязательства физического лица зарегистрироваться физическим лицом – предпринимателем;

предоставлена возможность получить грант для ветеранов лицам из состава добровольческих формирований.

Напомним:

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Кабинет Министров разрешил властям Харьковской области освобождать местный бизнес от уплаты некоторых местных налогов и сборов.

Также власти Харькова совместно с партнерами USAID и WNISEF внедряют несколько новых проектов, направленных на поддержку местных предпринимателей.