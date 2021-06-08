Криклий считает создание государственной авиакомпании "непоследовательным шагом"

Бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий считает непоследовательным шагом со стороны правительства создания госавиакомпании при запуске концессионных проектов по другим госактивам.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы практически каждый день говорим о том, что государственные компании управляются хуже, чем частные. Что бизнес всегда является лучшим собственником и менеджером активов, чем государство.

Мы продаем государственные активы через приватизацию, проводим концессии портов ... но при этом хотим создать еще одну государственную компанию. Мне это кажется непоследовательным ", - отметил Криклий.

Он подчеркнул, что создание госавиакомпании - очень затратная идея и Украине будет очень непросто самостоятельно ее реализовать.

"Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо - я положу заявление (об увольнении с должности министра, - ред.) до этого. Поскольку это было бы повторением кейса ПриватБанка: государству корешки, а кому-то сливки. С созданием новой госавиакомпании сегодня история тоже непростая", - сказал Криклий.

Напомним:

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Ранее в интервью ЭП уже экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Также Криклий заявлял, что государственная авиакомпания может начать работу в 2021 году.

Внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что украинская государственная авиакомпания, создание которой запланировано на ближайший год, будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы, в частности на дальние дистанции.