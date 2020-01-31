Нові концесіонери портів Ольвія та Херсон розповіли про плани на майбутнє 

Катарська компанія QTerminals, яка стала концесіонером майна порту "Ольвія", планує розвивати порт як зерновий хаб; переможець концесії Херсонського морпорту компанія "Рісойл-Херсон" планує розвивати порт як річковий логістичний хаб.

Про це повідомлялось на презентації переможців двох концесійних конкурсів українських портів, передає Укрінформ.

Про порт Ольвія.

"Ми хочемо перетворити "Ольвію" на зерновий хаб. У неї чудове географічне положення, що дає можливість створити добрий продукт", - заявив представник QTerminals Невілл Біссетт

Він додав, що компанія QTerminals має стратегію інтернаціоналізації, першою частиною якої є порт "Ольвія".

"Порт "Ольвія" - перший, і ми хотіли б розпочати переговори якомога раніше, і почати експлуатацію якомога раніше. Покладаючись на партнерство з керівництвом і працівниками порту, я гадаю, що ми досягнемо успіху", - зазначив Біссетт.

Міністр транспорту і комунікацій Держави Катар Джасім Аль Сулейті повідомив, що надання права концесії дає можливість інвестувати близько 120 млн доларів в розвиток порту.

Згідно з презентацією QTerminals, планується модернізація зернового терміналу поряд із причалом №2, оновлення кранів і навантажувального обладнання, вдосконалення складських приміщень.

Крім того, компанія має намір будувати новий зерновий термінал, і для нього буде споруджено два нових причали з трьома кранами на кожному, встановлений стрічковий навантажувач. Також QTerminals планує оновити будівлі, дороги, електромережі на території порту.

Про Херсонський порт.

"Ми хочемо зробити Херсон річковим хабом для всієї річки Дніпро... Ми плануємо використовувати всі можливості судноплавства на Дніпрі, включаючи придбання і будівництво сучасних суден", - заявив засновник компанії "Рісойл-Херсон" Шота Хаджишвілі.

Компанія "Рісойл-Херсон" планує створити в Херсонському порту регіональний логістичний хаб, створити умови для експорту продукції, яка виробляється в Херсонській області і найближчих регіонах, і розвивати річкове вантажне сполучення з урахуванням економічного потенціалу Дніпра. В "Рісойл-Херсон" очікують, що за п'ять років обсяги перевалки в порту будуть подвоєні, а відрахування до бюджету зростуть утричі.

Також компанія повідомила про намір модернізувати інфраструктуру Херсонського МТП, оновити потужності зі зберігання вантажів, придбати нові крани, запроваджувати інформаційні технології. Крім того, "Рісойл-Херсон" планує будівництво заводу з переробки висівок і заводу з переробки сої.

Нагадуємо:

24 січня переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару, у розвиток порту упродовж 5 років інвестують 3,4 млрд гривень.

21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).







