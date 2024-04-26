Санкции против российского железа: украинские производители готовы заменить импорт из РФ на европейском рынке

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) призвала Европейский Союз к активным действиям по прекращению импорта железорудных и черных металлов из России. В 2023 году Россия продала железорудную продукцию и черные металлы на сумму 3 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении НАДПУ.

"НАДПУ направила письма с призывом к решительным действиям к президенту Еврокомиссии, министру иностранных дел Франции и другим влиятельным европейским деятелям. Европейский Союз наложил санкции на российскую продукцию, но они, к сожалению, не полны. В результате импорт железорудной продукции и черных металлов из России все еще остается на высоком уровне, а это означает миллиарды евро, которые перетекают к российской военной машине", – говорится в сообщении.

В НАДПУ отметили, что в 2023 году Россия все еще смогла продать железорудную продукцию и черные металлы на сумму 3 млрд евро, что "способствует финансированию войны против Украины и демократии".

Реклама:

"Это также негативно влияет на украинские и европейские компании, поскольку российские экспортеры демпингуют на европейском рынке, делая неконкурентоспособными местных производителей", – подчеркнули в Ассоциации.

В НАДПУ также подробнее объяснили о санкционных исключениях:

не наложены санкции на российскую железорудную продукцию – аглоруду, концентрат и окатыши;

в 12-м пакете санкций продлен на 4 года период санкционных исключений для российских слябов в объемах, достаточных для покрытия собственных потребностей российских перекатных заводов в ЕС и реализации других заводов;

в 12-м пакете приняты дополнительные санкции против российского чугуна и железа прямого восстановления DRI/HBI, однако они также предусматривают завышенные квоты в переходный период – так, в 2024 году квота на чугун составляет более 80% от импорта из России в 2023 году.

"Украина вместе с другими европейскими странами готова заменить российскую продукцию на европейском рынке, и это должно стать свидетельством партнерских отношений и поддержки украинского бизнеса. Мы призываем ЕС к решительным действиям и рассчитываем на взаимопонимание и поддержку", – отметили в Ассоциации.

Реклама:

НАДПУ предлагает внести изменения в санкционное законодательство ЕС и дополнить перечень запрещенных к ввозу товаров железорудной продукцией, уменьшить квоты на ввоз для чугуна, железа прямого обновления и слябы.

Экономическая правда