Мінінфраструктури, попри карантин, завершить роботу по концесії портів "Ольвія" і "Херсон"
Робота щодо концесії портів "Ольвія" та "Херсон" йде за графіком, договори про концесію будуть підписані, незважаючи на те, що пандемія коронавірусу ускладнює логістичні процеси в усьому світі.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає прес-служба відомства у Facebook.
"Антимонопольний комітет надав дозволи на концесію портів Ольвія та Херсон. Наразі фіналізуються неістотні умови концесійного договору з компанією QTerminals, перемовини відбуваються в режимі онлайн-конференцій, оскільки у Катарі встановлені суворі карантинні вимоги щодо громадян, які наразі не можуть прибути до України.
Також тривають консультації щодо концесії порту Херсон", - зазначив Криклій.
"Ми продовжуємо роботу над підготовкою концесійних проєктів у портах Чорноморськ, Бердянськ, Одеса. Визначаємось із нашими міжнародними партнерами щодо механізмів державно-приватного партнерства у дорожній сфері, а також щодо аеропортів та залізничних вокзалів", - додав він.
Нагадуємо:
"Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року
Засновник компанії "Рісойл-Херсон" Шота Хаджишвілі заявив, що за п'ять років обсяги перевалки в порту будуть подвоєні, а відрахування до бюджету зростуть утричі.
У грудні 2019-го року мiнiстр iнфраструктури Владислав Криклiй заявив, що у 2020 роцi в урядi пiдготують до концесії порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Чорноморськ" та частину Одеського порту.
27 лютого Антимонопольний комітет дозволив катарській компанії QTerminals концесіонувати морський порт Ольвія.
4 лютого Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.
Міністерство інфраструктури успішно оскаржило рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо блокування результатів концесійного конкурсу.
Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.
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