Мінінфраструктури, попри карантин, завершить роботу по концесії портів "Ольвія" і "Херсон"

Робота щодо концесії портів "Ольвія" та "Херсон" йде за графіком, договори про концесію будуть підписані, незважаючи на те, що пандемія коронавірусу ускладнює логістичні процеси в усьому світі.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає прес-служба відомства у Facebook.

"Антимонопольний комітет надав дозволи на концесію портів Ольвія та Херсон. Наразі фіналізуються неістотні умови концесійного договору з компанією QTerminals, перемовини відбуваються в режимі онлайн-конференцій, оскільки у Катарі встановлені суворі карантинні вимоги щодо громадян, які наразі не можуть прибути до України.

Також тривають консультації щодо концесії порту Херсон", - зазначив Криклій.