Суд заблокировал завершение конкурса на концессию Херсонского порта

Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.

Об этом сообщает издание "Порты Украины", которое опубликовало копию соответствующего постановления суда.

Согласно решению суда от 3 февраля, оно будет действовать до вступления в законную силу решения суда по существу.

Инициатор подачи иска - ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум ООО "Аскет-Шиппинг" (40%) и ООО "Глобал Грейн" (60%)).

Компания обратилась в суд с требованием признать прoтиправним и отменить приказ Мининфраструктуры от 17 января 2020 №10 "Об отклонении претендента от участия в кoнцесионном конкурсе".

Согласно решению суда, Мининфраструктуры и созданной министерствoм кoнцесионной кoмисии и рабочей группе запрещено предпринимать любые действия, направленные на завершение кoнцесийного кoнкурсу.

Информацию о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса подтвердил Liga.net соучредитель и директор компании RISOIL S.A Шота Хаджишвили ( "Рисойл-Херсон" победила в конкурсе).

Напомним: