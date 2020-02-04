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Суд заблокировал завершение конкурса на концессию Херсонского порта

Вторник, 4 февраля 2020, 14:22
 

Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.

Об этом сообщает издание "Порты Украины", которое опубликовало копию соответствующего постановления суда.

Согласно решению суда от 3 февраля, оно будет действовать до вступления в законную силу решения суда по существу.

 
 

Инициатор подачи иска - ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум ООО "Аскет-Шиппинг" (40%) и ООО "Глобал Грейн" (60%)).

Компания обратилась в суд с требованием признать прoтиправним и отменить приказ Мининфраструктуры от 17 января 2020 №10 "Об отклонении претендента от участия в кoнцесионном конкурсе".

Согласно решению суда, Мининфраструктуры и созданной министерствoм кoнцесионной кoмисии и рабочей группе запрещено предпринимать любые действия, направленные на завершение кoнцесийного кoнкурсу.

Информацию о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса подтвердил Liga.net соучредитель и директор компании RISOIL S.A Шота Хаджишвили ( "Рисойл-Херсон" победила в конкурсе).

Напомним:

21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).

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порт концессия

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