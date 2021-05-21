Криклий передал новому министру инфраструктуры план-проспект по работе с отраслью
Владислав Криклий, которого Рада 18 мая уволила с должности министра инфраструктуры, передал новому министру Александру Кубракову transition book (план-проспект по работе с отраслью) и познакомил с командой министерства.
Об этом он написал в Facebook.
"В духе лучших европейских традиций передал transition book Александру Кубракову, познакомил с лучшей инфраструктурной семьей Министерства инфраструктуры и пожелал завершить начатые важные для отрасли и страны проекты.
О начавшихся проектах, которые требуют первоочередности и где было перманентное сопротивление реформам, будет отдельный пост", - отметил Криклий.
Больше о новых должностных лицах читайте в материале: На выход. Как и на кого Зеленский меняет министров в правительстве
Напоминаем:
Верховная Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата. Кубраков возглавил ведомство вместо Владислава Криклия.
После отставки экс-министр экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности, Петрашко будет координировать земельную реформу в Офисе президента, заявил президент Владимир Зеленский.
Экономическая правда
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