АМКУ разрешил концессию порта "Ольвия"
Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals концессионировать морской порт Ольвия.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг.
Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.
Напомним:
24 января победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара, в развитие порта в течение 5 лет инвестируют 3,4 млрд гривен.
Министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасим Аль Сулейти сообщил, что предоставление права концессии дает возможность инвестировать около 120 млн долларов в развитие порта.
Согласно презентации QTerminals, планируется модернизация зернового терминала рядом с причалом №2, обновление кранов и погрузочного оборудования, совершенствование складских помещений.
Кроме того, компания намерена строить новый зерновой терминал, и для него будет построено два новых причала с тремя кранами на каждом, а также установлен ленточный погрузчик. Также QTerminals планирует обновить здания, дороги, электросети на территории порта.
Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.
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