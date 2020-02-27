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АМКУ разрешил концессию порта "Ольвия"

Четверг, 27 февраля 2020, 19:54
 

Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals концессионировать морской порт Ольвия.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг.

Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.

Напомним:

24 января победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара, в развитие порта в течение 5 лет инвестируют 3,4 млрд гривен.

Министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасим Аль Сулейти сообщил, что предоставление права концессии дает возможность инвестировать около 120 млн долларов в развитие порта.

Согласно презентации QTerminals, планируется модернизация зернового терминала рядом с причалом №2, обновление кранов и погрузочного оборудования, совершенствование складских помещений.

Кроме того, компания намерена строить новый зерновой терминал, и для него будет построено два новых причала с тремя кранами на каждом, а также установлен ленточный погрузчик. Также QTerminals планирует обновить здания, дороги, электросети на территории порта.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

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Экономическая правда
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