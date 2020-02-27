АМКУ разрешил концессию порта "Ольвия"

Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals концессионировать морской порт Ольвия.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг.

Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.

Напомним:

24 января победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара, в развитие порта в течение 5 лет инвестируют 3,4 млрд гривен.

Министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасим Аль Сулейти сообщил, что предоставление права концессии дает возможность инвестировать около 120 млн долларов в развитие порта.

Согласно презентации QTerminals, планируется модернизация зернового терминала рядом с причалом №2, обновление кранов и погрузочного оборудования, совершенствование складских помещений.

Кроме того, компания намерена строить новый зерновой терминал, и для него будет построено два новых причала с тремя кранами на каждом, а также установлен ленточный погрузчик. Также QTerminals планирует обновить здания, дороги, электросети на территории порта.