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Суд разблокировал концессию Херсонского морпорта

Пятница, 14 февраля 2020, 18:26
 

Министерство инфраструктуры успешно обжаловало решение Шестого апелляционного суда Киева о блокировке результатов концессионного конкурса Херсонского морского порта.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей Facebook-странице.

"Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит мы будем защищать каждого нашего инвестора и каждую концессию", - пишет Криклий.

Напомним:

21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).

4 февраля шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.

Коментируя решение суда президент Владимир Зеленский заявил, что стране необходима перезагрузка судебной системы.

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концессия Мининфраструктуры

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Экономическая правда
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