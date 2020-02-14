Суд разблокировал концессию Херсонского морпорта
Министерство инфраструктуры успешно обжаловало решение Шестого апелляционного суда Киева о блокировке результатов концессионного конкурса Херсонского морского порта.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей Facebook-странице.
"Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит мы будем защищать каждого нашего инвестора и каждую концессию", - пишет Криклий.
Напомним:
21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).
4 февраля шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.
Коментируя решение суда президент Владимир Зеленский заявил, что стране необходима перезагрузка судебной системы.
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