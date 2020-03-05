Концессия: все "за" и "против" государственно-частного партнерства

После принятия Закона о концессии, внесение изменений в Закон о государственно-частном партнерстве "и задекларированного желания нынешней власти вывести большую часть государственной собственности в частный сектор, рынок начинает активно рассматривать возможность развития бизнеса через государственно-частное партнерство, включая концессию (укр)

Нещодавно було успішно передано в концесію Херсонський МТП і ДП "Стивідорна компанія порту "Ольвія" та влада збирається запропонувати інвесторам нові об‘єкти для державно-приватного партнерства – морські порти, аеропорти, залізничні вокзали тощо.

Державно-приватне партнерство – це співпраця державного партнера та приватного партнера за якого державний партнер зобов‘язується надати у користування державні активи чи іншу допомогу, в той час як приватний партнер зобов‘язується ефективно управляти чи розбудувати інфраструктуру або ж надати суспільно важливі послуги.

Законодавче регулювання державно-приватного партнерства (концесія є однією із форм здійснення державно-приватного партнерства) існувало ще з часів здобуття Україною незалежності, однак такі проекти були нечисленними та не завжди комерційно успішними.

Позитивними прикладами стали лише проекти в теплопостачальній сфері.

Серед основних переваг державно-приватного партнерства є можливість користуватися вже існуючими державними активами, побудова яких однак зробила б проект економічно невигідним, отримати державні гарантії чи інші платежі, які би забезпечили стабільність доходу, що надає можливість проекту залучити стороннє фінансування (bankability), не кажучи вже про підтримку держави під час вирішення питань землекористування чи забезпечення інфраструктури для реалізації проекту.

Однак співпраця з державними органами несе і ризики – бюрократичні зволікання, зміни умов співпраці, політична складова тощо.

Державно-приватне партнерство застосовується фактично у всіх сферах суспільно значущих послуг і зокрема

будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;

виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу;

машинобудування;

збір, очищення та розподілення води;

поводження з відходами, крім збирання і перевезення;

виробництво, розподілення та постачання електричної енергії, енергозберігаючі технології тощо.

За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні станом на 01.01.2020 на засадах державно-приватного партнерства укладено 187 договорів, з яких реалізується 52 договори (34 – договорів концесії, 16 – договорів про спільну діяльність, 2 – інші договори), 135 договори не реалізується (4 договори – закінчено термін дії, 18 договорів – розірвано, 113 договорів – не виконується).

Концесія допускається щодо будь-яких активів, які не заборонено передавати у концесію.

Важливою особливістю чинного законодавства є те, що ініціатива щодо здійснення державно-приватного партнерства може виходити від потенційного приватного партнера, а не тільки від державного партнера.

Більше того, якщо пропозиція приватного партнера не виграє конкурс, він матиме право погодитись на таке партнерство за умовами найкращої пропозиції іншого претендента.

Фактично це надає гарантії отримання активу, який може бути цікавий приватному партнеру, за умови проходження інших процедур за законодавством.

Чинне законодавство також надає приватному партнеру додаткові можливості для захисту своїх інвестицій – право на арбітражний розгляд спору, якщо 10% статутного капіталу зареєстрованого в Україні приватного партнера володіє підприємство з іноземними інвестиціями, кредитор має можливість впливати на зміну концесіонера.

Процес погодження проекту за Законом про державно-приватне партнерство та Законом про концесію достатньо схожі, однак, останній, був прийнятий нещодавно і має більш деталізовану процедуру.

Загалом етапи реалізації процедури відбору учасника концесії можна визначити наступними:

(і) підготовка пропозицій здійснення державно-приватного партнерства державним партнером (концептуальна записка на першому етапі та техніко-економічне обґрунтування на другому етапі) чи приватним партнером (тільки техніко-економічне обґрунтування);



(іі) аналіз ефективності державно-приватного партнерства за порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим Кабінетом міністрів України;



(ііі) у разі, якщо аналіз ефективності проекту визначив доцільність реалізації – утворюється конкурсна комісія та вчиняються інші дії з підготовки об’єкту до реалізації проекту;



(iv) проведення конкурсу та визначення приватного партнера проводиться за порядком, затвердженим Кабінетом міністрів України;



(v) укладення договору з переможцем.

Строки проведення вищезазначених етапів законодавчо унормовані та сумарно становлять близько одного року, однак на практиці ці строки можуть відхилятися як в одну так і в іншу сторону.

Наприклад, для нещодавно переданих у концесію Херсонського МТП і ДП "Стивідорна компанія порту "Ольвія" з моменту від оголошення на веб-сайті Міністерства інфраструктури про концесійний конкурс до визначення переможця пройшло приблизно шість місяців.

Не дивлячись те, що концесія є видом державно-приватного партнерства, окремий закон для концесій встановлює деякі відмінності у регулюванні та статусі.

Володимир Монастирський, Партнер, МЮФ Dentons

Основними можна виокремити наступні: Законом про державно-приватне партнерство визначено ширший перелік державної підтримки (стосовно надання гарантій, платежів, тощо), право набуття часткової власності на новостворене за договором нерухоме майно, у той час як Закон про концесію передбачає більш деталізовану процедуру визначення приватного партнера, а також дає більше визначеності щодо можливості застосування іноземного права, якщо це не протирічить українському.

Хоча Україна не є найяскравішим прикладом успішної реалізації у минулому проектів державно-приватного партнерства, однак широкий спектр активів, які тепер планується передати в державно-приватне партнерство і зокрема в концесію, у поєднанні з удосконаленим законодавчим регулюванням та привабливою потенційною маржинальністю ринку стають сьогодні причиною зростаючої зацікавленості приватних інвесторів у реалізації нових проектів з державою.

Досвід нашої фірми може забезпечити приватному партнеру обрати найбільш вигідну форму здійснення державно-приватного партнерства в Україні.