Криклий рассказал, какие 4 порта передадут в концессию следующими
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в правительстве подготовят к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.
Об этом он сказал во время презентации отчета "Приближение к модели управления "порт-лендлорд" в Украине", передает "Интерфакс-Украина".
"Конечно, это только начало. Мы будем все дальше проталкивать модель концессии в другие порты", - отметил Криклiй.
Министр добавил, что правительство планирует в дальнейшем развивать партнерство между государством и бизнесом и делать его более взаимовыгодным для обеих сторон.
Напоминаем:
1 октября Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".
По результатам 60-дневного срока принятия заявок на конкурс по передаче в концессию имущества госпредприятия "Херсонский морской торговый порт" примут участие 4 компании, в том числе 2 - международные.
Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"