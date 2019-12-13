Криклий рассказал, какие 4 порта передадут в концессию следующими

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в правительстве подготовят к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.

Об этом он сказал во время презентации отчета "Приближение к модели управления "порт-лендлорд" в Украине", передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, это только начало. Мы будем все дальше проталкивать модель концессии в другие порты", - отметил Криклiй.

Министр добавил, что правительство планирует в дальнейшем развивать партнерство между государством и бизнесом и делать его более взаимовыгодным для обеих сторон.

Напоминаем:

1 октября Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

По результатам 60-дневного срока принятия заявок на конкурс по передаче в концессию имущества госпредприятия "Херсонский морской торговый порт" примут участие 4 компании, в том числе 2 - международные.