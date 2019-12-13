Все разделы
Укр / Рус

Криклий рассказал, какие 4 порта передадут в концессию следующими

Пятница, 13 декабря 2019, 14:59

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в правительстве подготовят к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.

Об этом он сказал во время презентации отчета "Приближение к модели управления "порт-лендлорд" в Украине", передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, это только начало. Мы будем все дальше проталкивать модель концессии в другие порты", - отметил Криклiй.

Министр добавил, что правительство планирует в дальнейшем развивать партнерство между государством и бизнесом и делать его более взаимовыгодным для обеих сторон.

Напоминаем

1 октября Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

По результатам 60-дневного срока принятия заявок на конкурс по передаче в концессию имущества госпредприятия "Херсонский морской торговый порт" примут участие 4 компании, в том числе 2 - международные.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Мининфраструктуры концессия порты
powered by lun.ua
Материалы по теме
АМКУ обязал Мининфраструктуры отменить льготы для "Борисполя" 13 декабря 2019, 11:35
Украинские порты рекордно нарастили объемы перевалки грузов 12 декабря 2019, 12:03
Минифраструктуры объявит новый конкурс на аренду помещений аэропорта "Борисполь" 10 декабря 2019, 18:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!