Суд остановил лицензию "Нафтогаза" на распределение газа в Черкасской области: компания подала апелляцию

Киевский окружной админсуд прекратил действие постановления НКРЭКУ об остановке лицензии по распределению газа для частной компании "Черкассыгаз" и расширению лицензии ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газсети") на Черкасскую область.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Это решение способствует интересам "отдельных лиц" и создает прямую реальную угрозу безопасности и обеспечению энергоресурсами жителей области. Примечательно, что своим решением судья приостановил действие решений НКРЭКУ до окончания рассмотрения дела по существу", - говорится в заявлении министерства.

Группа "Нафтогаз", в состав которой входят "Газсети", назвала решение суда противоправным и сообщила, что уже обжаловала его в Шестом апелляционном административном суде.

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В компании добавили, что "Газсети" направят жалобу на действия судьи, принявшего решение, в Высший совет правосудия.

"Этот вопрос национальной безопасности и энергетической устойчивости, ведь в условиях постоянных вражеских ударов и блекаутов "голубое топливо" часто остается для людей единственным энергоресурсом", - говорится в позиции "Нафтогаза".

"Процесс возврата газораспределительных сетей под контроль государства начат в ноябре 2022 года, когда правительство приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности. Это фактически запустило процесс возврата государственного имущества под контроль государства".

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Интеграция облгазов, которые были в частной собственности, в структуру "Нафтогаза" была завершена в декабре 2023 года. В настоящее время в Украине создан 21 филиал государственной компании "Газораспределительные сети Украины", - напомнили в Минэнерго.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назвала обеспечение иска АО "Черкассыгаз" незаконным и заявила, что будет обжаловать его.

"Регулятор видит в действиях АО "Черкассыгаз" попытку бывшего владельца через суд вернуть контроль над государственными сетями. Поэтому НКРЭКУ будет обжаловать определение суда и направит обращение в правоохранительные органы и Высший совет правосудия для соответствующего реагирования", - говорится в заявлении энергорегулятора.

Напомним:

"Нафтогаз" взял под контроль "Черкассыгаз" в сентябре 2023 года.

Как писало агентство "Интерфакс-Украина", в декабре 2012 года "Черкассыгаз" сообщил, что доля "Нафтогаза" в компании уменьшилась с 51% до 9,97%.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заявил в 2012 году, что правительство не принимало решения о приватизации государственной доли в компании, и ФГИУ не получало никаких акций. Тогда "Интерфакс-Украина" сообщало, что одним из владельцев "Черкассыгаза" стало ООО "Ласфано Украина", связанное с беглым олигархом Дмитрием Фирташем.

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны отдал поручение вернуть "Черкассыгаз" в государственную собственность.

Экономическая правда