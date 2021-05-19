Криклий планирует оставаться в инфраструктурной сфере
Владислав Криклий, которого Рада 18 мая уволила с должности министра инфраструктуры, заявил, что планирует оставаться в этой сфере, куда пойдет работать - обещает сообщить позже.
Об этом он сказал во время брифинга.
"С инфраструктурной семьей точно не прощаюсь. Она в моем сердце остается и будет. Где именно - давайте оставим немного интриги, все узнаете в свое время", - ответил Криклий на вопрос, планирует ли в дальнейшем заниматься инфраструктурой.
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Напомним:
18 мая Верховная Рада поддержала увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия - он возглавлял ведомство 20 месяцев.
По словам собеседников ЭП, для Криклия увольнения стало полной неожиданностью.
"Вызвали в Офис президента, сказали написать заявление, никаких причин никто не объяснял, никаких отчетов о работе у Криклия не требовали", - рассказал собеседник.
Ожидается, что в кресле министра инфраструктуры Криклия заменит нынешний глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
По данным собеседников ЭП, не исключен сценарий, при котором Криклий возглавит одно из государственных предприятий в сфере инфраструктуры.
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