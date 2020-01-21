Беларусь возобновила экспорт нефти

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена.

Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал руководитель концерна.

Рыбаков пояснил, что для любой нефтепереработки есть определенный наиболее эффективный радиус реализации продукции.

"Дальше логистика начинает вступать в силу, - отметил он. - Конечно, ближайшие рынки будут самые эффективные. Дальнейшая реализация - через порты, на дальний периметр - будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять.

И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки - это национальный и ближайшие. На них и будем в первую очередь ориентироваться".

Как сообщалось ранее, Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка. Экспорт нефтепродуктов был остановлен после того, как РФ прекратила поставки нефти в Беларусь.

Напомним:



Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.

4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

В средине января, "Белорусская нафтофа компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики, остальные 60% планируется завозить из Балтики и Украины.