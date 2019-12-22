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Лукашенко і Путін не домовилися про податки, нафту і газ

Неділя, 22 грудня 2019, 15:27
 

Фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.

Про це заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів президентів двох країн, пише "Радіо Свобода".

У чому суть розбіжностей, Орєшкін не сказав. Він також не сказав, коли Олександр Лукашенко і Володимир Путін зустрінуться знову.

За словами російського міністра, з часів останньої зустрічі Лукашенко і Путіна два тижні тому на переговорах вдалося досягти прогресу і узгодити питання в сферах сільського господарства, митниці, зв'язку та інших. Всього, за словами Орешкіна, необхідно узгодити 31 "дорожню карту".

Лукашенко перед зустріччю з Путіним заявив про "колосальний прогрес" у співпраці Мінська і Москви, але нагадав і про проблеми. Самі лідери після переговорів про їх підсумки не розповіли.

Зміст документів, які збираються підписувати Путін і Лукашенко, в тому числі і тих, які вже погоджені, невідомий.

Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

На прес-конференції в четвер Путін сказав, що Росія не готова дотувати економіку Білорусі в повному обсязі, а умовою пільгової ціни на газ повинно бути створення наднаціональних органів в сфері економіки.

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