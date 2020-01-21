Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти
"Белорусская нафтофа компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.
Об этом сообщает "БелТа".
Отмечается, что норвежскую нефть доставят к белорусскому нефтеперерабатывающему комплексу компании "Нафтан" через порт Клайпеды (Литва). Оттуда нефть будут грузить в железнодорожные цистерны и доставлять по железной дороге.
"Поставка нефти произойдет примерно в 20-х числах января", - сообщили в белорусской компании "Белнефтехим".
При этом, перспективы дальнейших поставок норвежской нефти в Беларусь в "Белнефтехиме" не уточнили.
Напомним:
3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.
Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.
31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.
Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.
Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.
4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua