Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти

"Белорусская нафтофа компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.

Об этом сообщает "БелТа".

Отмечается, что норвежскую нефть доставят к белорусскому нефтеперерабатывающему комплексу компании "Нафтан" через порт Клайпеды (Литва). Оттуда нефть будут грузить в железнодорожные цистерны и доставлять по железной дороге.

"Поставка нефти произойдет примерно в 20-х числах января", - сообщили в белорусской компании "Белнефтехим".

При этом, перспективы дальнейших поставок норвежской нефти в Беларусь в "Белнефтехиме" не уточнили.

Напомним:

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.

4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.