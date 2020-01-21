Білорусь відновила експорт нафти

Призупинення експорту нафтопродуктів з Білорусі скасовано.

Про це заявив голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, передає БЕЛТА.

"Це був невеликий період призупинення. Призупинення скасовано. Хоча ми поки не вийшли на ті обсяги експорту, які прописувалися нами в бізнес-плані. Але сам експорт у нас не під забороною", - сказав керівник концерну.

Рибаков пояснив, що для будь-якої нафтопереробки є певний найбільш ефективний радіус реалізації продукції.

"Далі логістика починає вступати в силу, - зазначив він. - Звичайно, найближчі ринки будуть найефективніші. Подальша реалізація - через порти, на дальній периметр - буде вже виходити з кон'юнктури того ринку, на який ми будемо поставляти.І взагалі з кон'юнктури світових цін на нафтопродукти. Але найефективніші ринки - це національний і найближчі. На них і будемо в першу чергу орієнтуватися".

Як повідомлялося раніше, Білорусь припиняла експорт нафтопродуктів, щоб гарантовано забезпечити потреби внутрішнього ринку. Експорт нафтопродуктів був зупинений після того, як РФ припинила постачання нафти в Білорусь.

Нагадуємо:

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

Як повідомляли ЗМІ, Путін і Лукашенко погодили ряд документів, зміст яких не розголошується. Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.

4 січня "Білнафохім" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі заявляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

В середині грудня, "Білоруська нафтофа компанія" (БНК) купила партію норвезької нафти Johan Sverdrup обсягом 80 тисяч тонн.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що імпорт нафти з Росії планується знизити до 40% від потреб республіки, інші 60% відсотків планується завозити з Балтики та України.