Все разделы
Укр / Рус

Цена на нефть опустилась ниже 100 долларов

Пятница, 25 февраля 2022, 15:14

Нефть эталонной марки Brent перешла к снижению в ходе торгов 25 февраля, тогда как WTI удерживается в небольшом плюсе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к обеду подешевели на 0,28 доллара (0,28%) - до 98,8 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,07 доллара (0,08%) - до 92,88 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть марки Brent превышали 105 долларов после начала войны против Украины из-за опасений по поводу поставок нефти из России. 

Однако котировки растеряли большую часть роста к концу сессии, поскольку объявленные США санкции против России не коснулись поставок энергоносителей.

В ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Аналитики уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

нефть

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нефть после российского вторжения взлетела до 100 долларов, газ быстро дорожает 24 февраля 2022, 11:37
Экс-зампред Центробанка РФ: Можно Финляндию оккупировать и при этом Европа будет покупать российский газ 23 февраля 2022, 20:50
Пристегнитесь, мы падаем: как мировая экономика реагирует на угрозу российского вторжения 23 февраля 2022, 09:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте