Лукашенко хочет снизить импорт нефти из РФ в пользу Украины и Балтики
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.
Об этом сообщает БелТА.
"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации.
Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.
"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим.
Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - завил глава Беларуси.
Напомним:
Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.
3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.
31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.
Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.
Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.
4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.
В средине января, "Белорусская нафтофа компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.
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