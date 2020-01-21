Лукашенко хочет снизить импорт нефти из РФ в пользу Украины и Балтики 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.

Об этом сообщает БелТА.

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации.

Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим.

Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - завил глава Беларуси.

Напомним:

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.

4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

В средине января, "Белорусская нафтофа компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.