Нефть после российского вторжения взлетела до 100 долларов, газ быстро дорожает

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После вторжения российских войск в Украину нефть подорожала более 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, также быстро дорожает газ.

Об этом говорится в данных Investing, Bloomberg.

Нефть марки Brent впервые с 2014 года выросла до 100 долларов за баррель, WTI тоже приближается к такой отметке и котируется на уровне 98 долларов за баррель.

Газовые контракты растут несколько дней. На новостях о вторжении России цены выросли на 9,6% до 1068,18 доллара за тысячу кубометров.

При этом если ранее угроза вторжения влияла преимущественно на ближайшие контракты с поставкой в марте, подорожание в 10-12% прокатилось на контракты вплоть до следующего года. Цены почти неизменны вне зависимости от даты поставки и колеблются около 1000 долларов за тысячу кубов.