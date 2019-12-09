70% гендиректоров компаний ЕБА поддерживают открытие рынка земли – исследование

70% опрошенных генеральных директоров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации поддерживают открытие рынка земли и ее продажу иностранцам, 30% респондентов - против.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Индекс инвестиционной привлекательности за вторую половину 2019 года, которое провела Европейская Бизнес Ассоциация.

"Сейчас, согласно результатам Инвестиндекса, лишь 17% инвесторов считают инвестклимат привлекательным. А среди положительных достижений отмечают 9 составляющих.

Речь идет именно о старте реформирования рынка земли, стабилизации политической ситуации, стабильной национальной валюте, реформировании Налоговой и Таможенной служб, запуске механизма концессии, начале работы Высшего антикоррупционного суда, снижении инфляции, отмены лимитов на репатриацию дивидендов, росте покупательной способности граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 37% опрошенных считают инвестклимат скорее неблагоприятным.

Среди причин гендиректоры компаний называют: высокий уровень коррупции, слабую судебную систему, отток рабочей силы, талантов и капитала, а также - медленную дебюрократизацию бизнес-процессов, ситуацию вокруг Нацбанка и давление со стороны правоохранительных органов, потенциальный срыв сотрудничества с МВФ, турбо-режим работы новой власти и популизм.

Напомним:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков положительно оценил поддержку закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении и анонсировал возможное принятие закона до конца года.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей пленарной неделе, которая продлится 17-20 декабря.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



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Экономическая правда