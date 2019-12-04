За рынок земли будут голосовать 17-20 декабря — Арахамия

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей пленарной неделе, которая продлится 17-20 декабря.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Укринформ.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе", - сказал Арахамия.



Напомним:

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



Читайте также: "Спартанцы", "медвечуковцы", "соросята", "ишаки" и не только: депутатские "перлы" о земельной реформе

Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"