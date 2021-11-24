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Подавляющей части предприятий в большинстве регионов сложно вести бизнес, хотя в прошлом году преобладали удовлетворительные оценки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса представителей регионального бизнеса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией.

Так, на первом месте по легкости ведения бизнеса оказался Западноукраинский регион – 2,95 балла из 5 возможных, на втором месте расположился Харьков – 2,69 балла, на третьем месте Днепр – 2,34 балла, на последнем оказался Южноукраинский регион – 2,25 балла.

Интегральная оценка всех регионов находится в отрицательной плоскости.

"Среди факторов, сдерживающих развитие бизнеса, первое место делят коррупция и бюрократия. Из положительных моментов – по сравнению с прошлым годом, в большинстве регионов улучшилась оценка транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Львов

Львовские предприниматели оценили бизнес-климат в Украине наиболее высоко из всех регионов. Так, 52% опрошенных утверждают, что уровень развития бизнес-климата в регионе удовлетворительный (в прошлом году таковых было 74%), мнения же других разделились – 24% говорят, что им сложно вести бизнес, а остальные 24% утверждают, что легко. В прошлом году только 6% оценивали условия ведения бизнеса как благоприятные, говорят в ЕБА.

При этом к топ-3 факторам, негативно влияющим на легкость ведения бизнеса в регионе, респонденты отнесли (1) бюрократию, (2) коррупцию, (3) неудовлетворительное состояние инфраструктуры.

"В прошлом году этот антирейтинг в регионе возглавляла коррупция, а бюрократия была на третьем месте", – добавляют в Ассоциации.

В то же время около 52% оценили состояние транспортной инфраструктуры в регионе удовлетворительно, 29% - отрицательно, 19% - хорошо.

"И эти оценки существенно улучшились по сравнению с прошлым годом. К первоочередным задачам для дальнейшего улучшения транспортной инфраструктуры бизнес, как и в прошлом году, отнес реконструкцию автомобильных дорог и модернизацию железнодорожного сообщения.

Более половины предпринимателей, а именно 52% оценили уровень развития электронных услуг удовлетворительно, еще 38% хорошо, и только 10% плохо", - отмечают авторы опроса.

Кроме развития инфраструктуры, для улучшения условий ведения бизнеса предприниматели ожидают также улучшения работы судов и правоохранительных органов, эффективную борьбу с теневой экономикой и уменьшение нагрузки на Фонд оплаты труда.

Подчеркивается, что 57% не ожидают существенных изменений в бизнес-климате в течение следующих 6 месяцев, еще 24% надеются на положительные изменения, а 19% опасаются ухудшения ситуации.

Треть, в частности 33% компаний планируют новые масштабные инвестиционные проекты на 2022 год. 43% планируют расширять штат, а 86% планируют повышение заработной платы.

Одесса

Предприниматели Южного региона хуже всего оценили текущий бизнес-климат. 56% опрошенных ответили, что им сложно вести бизнес в регионе, остальные 44% – что удовлетворительно. Ни один предприниматель не ответил, что ему легко работать, хотя в прошлом году таких было 13%.

В то же время к топ-3 факторам, негативно влияющим на легкость ведения бизнеса в регионе, респонденты отнесли (1) коррупцию, (2) бюрократию, (3) неудовлетворительное состояние инфраструктуры.

В этом году фактор коррупции вышел во главу угла, подчеркивают в ЕБА.

"71% респондентов оценили состояние транспортной инфраструктуры в регионе как плохое и очень плохое, 26% - как удовлетворительное, и только 4% как хорошее. И эти оценки ощутимо ухудшились по сравнению с оценками прошлого года.

Среди наиболее ожидаемых инфраструктурных проектов – реконструкция автомобильных дорог, модернизация железнодорожного сообщения, развитие речной и морской инфраструктуры. Почти половина опрошенных, а именно 48% оценили уровень развития электронных услуг в регионе неудовлетворительно, еще 33% – удовлетворительно, и 19% – хорошо", – говорится в сообщении.

Для улучшения бизнес-климата компании ожидают уменьшения давления со стороны контролирующих органов (хотя в прошлом году этот фактор не был среди топ-3 помех), развитие транспортной инфраструктуры, улучшение работы судов и правоохранительных органов.

Также сообщается, что 59% ожидают, что условия работы в течение следующих полугода не изменятся, еще 26% считают, что они ухудшатся, а 15% - что улучшатся.

41% планирует новые масштабные инвестиционные проекты на 2022 год. Только 33% планируют расширять штат, а на повышение заработной платы могут рассчитывать сотрудники 67% компаний.

Харьков

Бизнес Харьковского региона также несколько усугубил оценку текущих условий работы. 45% убеждены, что вести бизнес в регионе сложно, остальные 41% ответили, что удовлетворительно, еще 14% считают легко.

В прошлом году большинство, а именно 61%, оценивали условия работы как удовлетворительные.

При этом, топ-3 факторов, усложняющих деятельность бизнеса, не изменилась с прошлого года, изменился только их порядок – это (1) бюрократия, (2) коррупция, (3) отсутствие верховенства права.

"Бизнес разделился почти поровну на три лагеря, оценивая состояние транспортной инфраструктуры в регионе. С небольшой разницей преобладает мнение, что он хорош - 37%, хотя в прошлом году эта оценка не была популярной.

Еще по 32% считают, что он плохой и удовлетворительный соответственно. Топ задачи для дальнейшего развития инфраструктуры – реконструкция дорог, модернизация железнодорожного сообщения и строительство дополнительных офисных площадей. Уровень развития электронных услуг в регионе 41% предпринимателей оценили удовлетворительно, 32% – хорошо, и еще 27% – плохо", – свидетельствуют результаты опроса.

В этом году предприниматели полностью обновили перечень факторов, которые могли бы улучшить бизнес-климат в регионе, к ним отнесли: упрощение разрешительных процедур и порядок предоставления административных услуг, расширение перечня электронных услуг, уменьшение давления со стороны контролирующих органов.

55% не ожидают существенных изменений в бизнес-климате в течение следующих полугода, 14% надеются на положительные изменения, а 32% считают, что ситуация ухудшится. 41% планирует новые масштабные инвестиционные проекты на 2022 год. В то же время, 55% будут набирать новых работников, а 95% планируют повышение заработной платы.

Днепр

52% утверждают, что им вести бизнес сложно, 43% – удовлетворительно, и еще 5% – легко. В прошлом году последних не было совсем.

"На легкость ведения бизнеса в регионе, в первую очередь, негативно влияет (1) коррупция, (2) бюрократия, (3) усложненные отношения с органами власти. Последний фактор, кстати, упоминается только представителями Днепра в топ-3 негативных факторах влияния на инвестклимат", - отмечают в ЕБА.

"Предприниматели Днепра, в целом, улучшили оценки состояния транспортной инфраструктуры. 57% опрошенных считают его удовлетворительным, еще 24% - хорошим и только 19% - плохим. Для улучшения ситуации бизнес ожидает строительства аэропорта, реконструкции дорог, улучшения железнодорожного сообщения.

Оценка уровня развития электронных услуг в регионе преимущественно нейтральная, тогда как 52% считают его удовлетворительным, а по 24% считают его плохим и хорошим. Среди главных положительных изменений, которых ожидает бизнес, респонденты назвали уменьшение давления со стороны контролирующих органов, улучшение работы судебной и правоохранительной систем и упрощение разрешительных процедур и порядка предоставления административных услуг", - говорится в сообщении.

62% не ожидают существенных изменений в бизнес-климате в течение следующих полугода, 24% надеются на положительные изменения, а 14% ожидают ухудшения ситуации.

Около половины, а именно 48%, планируют новые масштабные инвестиционные проекты в 2022 году. В то же время, 67% будут создавать новые рабочие места, а 81% планируют повышение заработной платы.

Опрос проводился с 19 октября по 16 ноября в девяти областях Украины. Участие в исследовании приняла 91 компания из региональных офисов Европейской Бизнес Ассоциации.

Экономическая правда