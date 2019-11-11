Смогут ли иностранцы покупать землю, решит референдум — Зеленский

В законопроект "Про рынок земель" будут внесены правки, согласно которым покупать и продавать землю смогут только украинские граждане, а иностранцы смогут получить это право, если такое решение примут на всеукраинском референдуме.

Об этом президент заявил в видеообращении.

"Поэтому принято следующее решение: между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные украинскими гражданами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев получат право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет включен в закон", - сообщил Зеленский.



Напомним:



2 сентября Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли. Он заверил, что "никто ни у кого не будет забирать землю", а земельная реформа направлена ​​на развитие фермерства.

Ранее Зеленский заявил, что в этом году состоится земельная реформа, чтобы уже в 2020-м создать рынок земли в 40 миллионов гектаров.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю, поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

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Экономическая правда