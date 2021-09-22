Бизнес против рассмотрения законопроекта о налоговых изменениях по сокращенной процедуре

фото: пресс-служба рады

Бизнес заявляет, что против рассмотрения законопроекта №5600 относительно сбалансирования бюджетных поступлений, который еще называют "антиахметовским", по сокращенной процедуре.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №5600 23 сентября.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и шести других законов.

"Несмотря на его сложность и комплексность, и больше чем 11 000 поправок, зарегистрированных ко 2 чтению, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины рассматривал законопроект без надлежащего обсуждения и не допустил к участию бизнес ассоциации. А для подготовки документа к 2 чтение состоялось 5 встреч в рамках Комитета.

Вместе с тем, текст доработанного законопроекта до сих пор не было обнародован, а его рассмотрение на пленарном заседании планируется по сокращенной процедуре, которая не предусмотрена Регламентом Верховной Рады Украины", - отмечают в ассоциации.

"Создается впечатление, что таким образом просто хотят поспешно принять нормы, неприемлемость которых подчеркивал бизнес. И чтобы у бизнеса не было возможности высказаться.

Так, например, до последнего откладывали рассмотрение вопросов ренты на руду и радиочастотный ресурс, перенос убытков предыдущих лет. И пока, даже перед голосованием законопроекта во 2 чтении, судьба этих норм неизвестна. Это разве о прогнозируемости работы бизнеса? Также, по предварительной информации, убрали 4 группу налогоплательщиков для птицеводов и т.д.", - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"Опять же, по предварительной информации, среди вопросов, по которым к бизнесу прислушивались - отказ от введения НДС на продажу жилья. Среди вопросов, которые также подняли бизнес, был запрет на выезд руководителей налогоплательщиков, имеющих налоговый долг. Сейчас ожидается, что запрет будет вводиться по решению суда - и в этом контексте риторическим является вопрос об эффективности судебной системы в стране", - добавили в ЕБА.

ЕБА отмечает неприемлемость спешки в принятии этого законопроекту.

Подчеркивается также, что документ не учитывает позицию бизнеса, "игнорирует принципы стабильности и прогнозируемости государственной политики и иметь негативное влияние на добросовестных налогоплательщиков".

Бизнес-сообщество обратилось к Офису президента, руководству ВРУ и всем народным депутатам "относительно недопущения рассмотрения парламентом законопроекта №5600 по сокращенной процедуре и подчеркивает необходимость возвращения его в Комитет для основательного доработки с привлечением представителей бизнеса и экспертного среды".

Напоминаем:

Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроекты о деолигархизации и повышении ряда налогов, на которых настаивала фракция "Слуга народа". Спикер Дмитрий Разумков анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять во втором чтении и в целом правительственный проект закона 5600.

Министерство финансов допускает в проекте бюджета 2022 года потенциальные поступления в более 30 млрд грн от "антиахметовского" законопроекта №5600, который сейчас готовят ко второму чтению – без них не профинансируют авиастроение и строительство больниц.

Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, уже передали в Верховную Раду

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Этот документ разработало правительство, там ожидали 60 млрд дополнительных поступлений ежегодно.

Более подробно о том, какие налоговые нормы законопроекта должны сильно ударить по бизнесу Ахметова и другим олигархам ЭП писала в публикации: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Подробнее об этих налоговых изменения читайте в материале: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

Экономическая правда