"Спартанцы", "медвечуковцы", "соросята", "ишаки" и не только: депутатские "перлы" о земельной реформе

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о рынке земли. Как депутаты жонглировали словами, кто и что говорил во время выступлений?(укр)

"Медвечуківці" та "юліанці", "грантоїди" і "соросята" – це не весь перелік художніх прийомів, які використовували народні депутати під час голосування за законопроект щодо земельної реформи.

В залі таки знайшлось 240 голосів на підтримку реформи, яку попередні народні обранці обіцяли останні 18 років. Знадобилось на це півдня.

Проте, якщо ви очікуєте, що депутати цей час присвятили конструктивній дискусії, то ви точно не дивились трансляцію із зали. Якщо у нардепів була ціль — повеселити публіку, то впорались вони з нею на "відмінно".

Популізм, звинувачення, відверті маніпуляції і брехня — це далеко не весь список того, що було сказано з трибуни парламенту. Те, що варте уваги, і точно не залишить вас байдужим, зібрала ЕП.

Нащадки Ягоди, Єжова і Берії

Депутат "Слуги народу" і один з її ідеологів Микита Потураєв дуже емоційно реагував на блокування трибуни і спроби інших колег зірвати голосування.

"Сьогодні навіть під цей ганебний звук, який йде з сівших батарейок. Україна остаточно поховає комунізм. Ми, нарешті, зведемо рахунки з цим маніяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства – землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди!".

Далі ще більш впевнено він продовжив, показуючи на опонентів з "Опозиційної платформи – За життя": "І я хочу, щоби зараз вся країна подивилась на нащадків Ягоди, Єжова, Берії – кровавих катів українського народу. Оці люди, вони нащадки тих, хто влаштовував голодомор, хто вбив мільйони українців, позбавивши їх землі.

Ось вони! Ось вони – міньйони Росії, яка влаштувала тут голодомор і вбила, хотіла вбити всіх українців. Ось вони, знову намагаються позбавити українців землі. Вони знову хочуть, щоб сюди прийшов московитський сапог і вморив тут всіх голодом".

Земля і голод

Тема голоду і землі неодноразово зринала і у виступах опонентів "Слуги народу".

Так, позафракційний депутат Сергій Шахов одразу згадав 51 голодну країну і якісь "рослини біопалива:

"Сьогодні виснажується земля рослинами біопалива, сьогодні хочуть зайти іноземні трансатлантичні корпорації і викупити нашу землю. Це сталося у Мадагаскарі, це сталося у багатьох державах світу, 51 держава світу сьогодні страждає і голодує. Наша українська земля постійно годувала не тільки Україну – і Росію, і весь світ.

Не робіть дурниць. Чи зможете ви, щоб ваші сім'ї голодували? Чи ви зрадите свою матір, а матір – це наша земля?"

Зубожіння через іноземців та якийсь ішак

Проте в "Слуги народу" щодо іноземців і того, чи скуплять вони землю була своя версія.

Дмитро Костюк заявив: "Сьогодні є такі давні захисники українського села і справжні патріоти України, які виступають проти нас в сесійній залі. Це громадянин Ізраїлю Рабінович. Це люди, які розбираються не лише в газових схемах, Бойко, Тимошенко. Це люди, які поступово захищають українських селян, які вимагають референдуму.

У 2001 році, коли " медведчуківці" і "юліанці " вводили мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, референдуму не було, не питали думку людей, не питали людей, чи люди хочу мати право розпоряджатися своїми земельними ділянками.

Це політичні сили, які поступові, поступово працюють на українських селян 20 років. 18 з них ми маємо мораторій і маємо ту ситуацію в країні, те зубожіння, про яке нам говорять з екранів телевізорів ті самі політичні сили.".

Вадим Рабінович одразу заперечив наявність ізраїльського громадянства. "Шановні друзі і от этот ишак, который сейчас выступал, у меня только одно гражданство, подонок, гражданство Украины. (Шум у залі) А ты – ишак, продающий землю".

Відбійний молоток від шахтарів у земельному питанні

Не зрозуміло як вдалося вклинитися в "земельну дискусію" Сергію Вельможному. Він підняв питання про виплату заборгованості заробітної плати шахтарям, погрожуючи депутатам поганими перспективами: "Зараз під парламентом та в Києві знаходяться аграрії. А якщо сюди приїдуть шахтарі, то комусь в дупу загонять відбійного молотка".

Карма попередників

Цікавою була дискусія між Наталією Королевською з ОПЗЖ та Юлією Клименко з "Голосу", хоч останній і не підтримав запропонований "Слугою народу" законопроект.

Наталія Королевська жалілася, що ринок землі не на часі:

"Ви вважаєте, що за десятки років до того ті парламентарі, які тут засідали не одне скликання, вони цього не розуміли? Але ж у самої злочинної влади ніколи не піднімалася рука проголосувати за те, щоб продати українську землю, тому що всі добре розуміли, що це буде карма, це буде карма, яка буде проходити через покоління".

Карму справді відбілити важко і це поняття абстрактне. Тому Юлія Клименко запитала дуже чітко:

"У мене запитання до пані Королевської, також до всіх колег, які стоять і блокують трибуну. Скажіть, будь ласка, ви були при владі 28 років. Чому на даний момент… (Оплески) чому на даний момент вкрадено 30 відсотків державної землі? Де ця земля? Де економічний розвиток, де село, підняте з колін, покажіть нам".

"Грантоїди" і "соросята"

Михайло Папієв з "Опозиційної платформи – За життя" закликав "слуг народу" згадати їхню обіцянку громадянам і не вирішувати земельне питання без референдуму: "Оце є величезний обман, який ви сьогодні робите разом з "грантоїдами" і "соросятами", ви сьогодні, фактично, продаєте українську власність, суспільну власність, яка не відновлюється, це земля".

Німці вкрадуть чорнозем і можливо, вивезуть його на зерновозах?

Не обійшлося і без славнозвісної історії про вивезення німцями у вагонах українського чорнозему. Озвучила її депутат від Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Оксана Савчук:

"То давайте згадаємо, як німці тоннами вивозили український чорнозем до себе, чудово розуміючи, що наша земля має неабияку цінність. І сьогодні ми говоримо про те, що її потрібно вільно віддати в ринок". За її словами, якщо землю віддати у власність фермерам, то вони "позакривають наші дороги, наші обійстя і поставлять знак "Заборонено. Приватна власність".

Депутатка зі здивуванням продовжила історією про кількість фур з українським зерном. Мабуть, їй не відомий той факт, що Україна – один з найбільших експортерів зерна у світі.

"Я влітку, коли їхала на Одещину, я ніколи не могла подумати, я не бачила в житті: поруч 62 фури, які були переповнені українським зерном, які їхали для того, щоби передати їх Саудівській Аравії та іншим країнам. 62 фури. Ви собі уявляєте, яка це колона. І це наше українське зерно, яке у нас з радістю купують", - додала вона.

"ПриватБанк", "ПриватНебо" і …"ПриватЗемля"

У конфронтації зі "Слугою народу" були депутати від "Європейської солідарності". І хоч раніше Петро Порошенко сам пропагував необхідність земельної реформи, проте підтримувати версію законопроекту президента Зеленського його фракція відмовилася.

За версією Миколи Княжицького, "цей законопроект, фактично, знищує український суверенітет. Шановні друзі, Росія найбільше зацікавлена в дестабілізації в країні".

Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності" назвав ініціативу щодо земельної реформи "зеновацією", що призведе до занепаду українського села. Нагадаємо, що воно зараз теж переживає не найкращі свої часи.

"Це є не земельний ринок – це земельний базар, на якому українці мають за вашим задумом продати останнє – свою землю, і продати її за безцінь. Уже все приватне: "ПриватБанк", "ПриватНебо", буде ще "ПриватЗемля". До чого ми йдемо? Нащо це нам потрібно?", – не зупинявся народний депутат.

"Земельний шабаш"

Сергій Лабазюк назвав голосування "шабашем". Можливо, тому, що воно вплине на роботу його агрохолдингу Vitagro, якому після прийняття законопроекту доведеться платити більше за оренду своїм пайовикам?

"Сьогодні даний день, як на мене, більше схожий на шабаш. На той шабаш, на якому вже декілька тижнів, а, можливо, і місяців поспіль влада схожа на тих, хто попали, знаєте, от, в ту трясовину, в болото, і замість того, щоб спокійно попросити допомоги, вони бараскаются і тонуть. Тонуть, не розуміючи, що відбувається", - заявив він.

300 спартанців

Завершимо статтю історією про "300 спартанців" від Сергія Шахова.

За його словами, "300 спартанців за свою землю поклали життя, кров пролили і не дали пройти ніякій ворожій силі на рідну землю". Те саме, мали б зробити і "слуги народу". Інакше, за прогнозами депутата, "покоління проклянуть тих, хто натисне "зелену" кнопку" за законопроект про ринок землі.

Насправді ж, не зважаючи на прокльони, міфи, що лунали останні 18 років про іноземців, які скуплять всю землю, у парламенті знайшлося 240 депутатів, які підтримали законопроект про відміну мораторію.

В українських пайовиків може з’явитися шанс на повну реалізація права власності, якого вони були позбавлені з 2001 року. Нагадаємо, за десять років в Україні може залишитися лише половина нинішніх власників землі, а 1,4 мільйона так і не дочекалися скасування мораторію.

Очевидно, що законопроект про обіг сільгоспземель буде доопрацьований і достеменно невідомо, чи вистачить у "Слуги народу" голосів на друге читання.