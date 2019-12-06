Разумков о земельной реформе: 240 голосов в первом чтении — это неплохо

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков положительно оценил поддержку закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении и анонсировал возможное принятие закона до конца года.

Об этом он сообщил в интервью НВ.

Было 229 голосов (в поддержку реформы от фракции Слуги Народа - ЭП).

Не забывайте, что есть еще я и первый вице-спикер Руслан Стефанчук (Разумков и Стефанчук избирались от СН, но сейчас имеют статус внефракционных, поскольку входят в руководство Совета - ред).

А вообще было 240 голосов. По-моему, это неплохой результат за закон в первом чтении. Несмотря на накал страстей, бушевавших вокруг его принятия.

В ответ на вопрос когда ждать принятия закона во втором чтении Разумков ответил: "Думаю, до конца года".

Напомним:



Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей пленарной неделе, которая продлится 17-20 декабря.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



Читайте также: "Спартанцы", "медвечуковцы", "соросята", "ишаки" и не только: депутатские "перлы" о земельной реформе

Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"