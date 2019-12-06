Рынок земли: Арахамия сомневается в принятии законопроекта до конца года

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о зауск рынка земли сельхозназначения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Такая цель у нас - начать землю рассматривать до Нового года, но учитывая то, что количество поправок увеличивается ежедневно, вчера-позавчера было 3900, а сегодня уже 4400, а я так прогнозирую, что будет до 6000 поправок", - заявил Арахамия и добавил, что парламент вряд ли до 1 января 2020 примет этот законопроект.

Он также отметил, что опозиционные силы в Верховной Раде не хотят, чтобы этот законопроект рассматривался.

По словам Арахамии, профильному комитету еще нужно время, чтобы все правки рассмотреть и свести их в сравнительную таблицу.

Напомним:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков положительно оценил поддержку закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении и анонсировал возможное принятие закона до конца года.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей пленарной неделе, которая продлится 17-20 декабря.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



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