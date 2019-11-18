Лимит земли "в одни руки" будет пересматриваться — Разумков

Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Об этом рассказал спикер ВР Дмитрий Разумков во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Максимальный лимит на землю, скажем так, в одни руки, он тоже, скорее всего, будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением", - сказал Разумков.

Также ранее свое мнение по этому поводу высказали представители Кабмина.

"Николай Сольский (соавтор законопроекту - ЭП) говорит, что мы сможем уменьшить такое количество гектаров, если говорим об одних руки, между первым и вторым чтением", - прокомментировала инициативу представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук.

Верещук добавила, что норма о разрешении продажи до 200 000 гектаров земли после открытия рынка земли в одни руки волнует граждан и опасна.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.



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Экономическая правда