Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"

ЭП объясняет, какова расстановка сил перед голосованием, в чем суть законопроекта, который рассматривается, и как в команде президента собираются победить всех на референдуме?(укр)

"Земля" заполонила інформаційний простір. Референдуми, перекриті дороги, політичні бійки, протести, боягузтво, популізм (соціалізм) і безкінечна інтрига, яку вбити ніщо не зможе – це короткий опис того, що сьогодні відбувається за кулісами земельного питання.

Утім до фінішу лишилось кілька годин. 13 листопада Рада буде розглядати проєкт 2178-10, який дозволить нарешті скасувати мораторій.

Проте ніхто напевно зараз не скаже, що буде в залі: беззаперечна перемога або повне фіаско.

В день голосування депутати "Слуги народу" збирались, щоб поговорити із Зеленським. Останній переконуваа їх голосувати "за" і пояснював, чому його ідея з референдумом щодо іноземців – це виграшна комбінація.

За словами присутніх на зустрічі нардепів, президент наголошував, що "протести розганяє лише одна людина", маючи на увазі, ймовірно, олігарха Ігоря Коломойського. Зеленський зазначив, що такі заходи опонентів все одно діють, і саме через ризики поширення протестних настроїв він запропонував провести референдум щодо продажу землі іноземцям.

"Слуги" наразі залишились із "земельним" питанням наодинці. Інші партії будуть грати в цій грі тільки "проти". Головне питання – скільки депутатів Зеленського зіграють в ту ж саму гру, і чи допоможе гаранту хід із референдумом?

Для тих, хто не відслідковував події навколо цієї теми, і хоче зрозуміти, за що і як голосуватимуть депутати 13 листопада, ЕП пропонує ознайомитись з цим текстом. Тут будуть відповіді на наступні питання:

Який саме законопроєкт буде голосувати Рада? Чому усі партії "проти", в тому числі і "Голос"? Як вплинула на розстановку сил ініціатива Зеленського щодо проведення "всеукраїнського референдуму"? Як Зеленський збирається перемогти всіх на референдумі? Чи є взагалі шанси на ринок?

Про законопроєкт, який будуть голосувати

Загалом в порядку денному 11 законопроєктів, присвячених земельному питанню. Зупинятись на кожному з них немає сенсу, тому що 10 з них не матимуть підтримки. Головний документ, вартий уваги і на який робить ставку команда Зеленського – це законопроєкт 2178-10.

Що він передбачає?

Перше. З 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення. З цього моменту право продавати земельні паї отримають всі їхні власники.

Друге. Купувати землю зможуть українські фізособи, компанії, територіальні громади та держава.

Третє. Юридичні особи, кінцевими власниками яких є іноземці і які орендують землю в Україні більше трьох років, також зможуть її придбати з 1 жовтня 2020 року. Проте, між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл.

Четверте. Ті іноземні компанії, які не займались обробітком землі в Україні мінімум три роки, зможуть отримати право придбавати землю з 1 січня 2024 року.

П'яте. Передбачене переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Шосте. Концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни

Сьоме. Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

Про референдум

Земельна реформа за крок до референдуму, на якому українці вирішуватимуть, чи давати право іноземцям купувати землю. І озвучив ідею щодо його проведення сам президент.

"Іноземці та компанії, що мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на Всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститися в законі", – заявив під час відео-звернення Зеленський в понеділок.

Цією заявою він ошелешив не лише опонентів реформи, а й депутатів власної фракції. До сьогодні питання недопуску іноземців до купівлі землі через референдум фракцією "Слуга народу" взагалі не обговорювалось.

Референдум був несподіванкою не тільки для депутатів. Як варіант це обговорювали наприкінці тижня, але проти були всі – і голова ОП Андрій Богдан, і прем'єр Олексій Гончарук, і голова аграрного комітету Ради Микола Сольський. Утім, Зеленського це не зупинило і він зробив по-своєму.

"Всі були в шоці. Вони подають це як велику перемогу. Більше того, вони реально вірять, що переможуть на референдумі. Арахамія і Потураєв розповідають нам, що, мовялв, проведемо електронний референдум, що бабці не прийшли, і перемога буде за нами.

Ми – просто посміховисько зараз для всіх. Я ще сподівався, що там є якийсь хитрий план, але коли я почув про електронний референдум, я зрозумів, що це фіаско", – каже один з депутатів "Слуги народу".

Після заяви президента все перевернулося з ніг на голову. Фактично ідея референдуму щодо обігу землі в Україні належала основним опонентам реформи – фракції "Батьківщина", яка після заяви Зеленського втратила один з головних "козирів" проти запуску ринку.

Проте чи не найгучніше слово "референдум" відгукнулося вчора в серцях близько тисячі компаній, які давно орендують землю в Україні і власниками яких є іноземці.

Фактично, для них це означає, що вони не зможуть придбавати землю одночасно з українськими компаніями. Так, за даними соціологічних опитувань, 69% українців виступають проти продажу землі іноземцям.

У такому випадку під роздачу потраплять і публічні агрохолдинги, акції яких котуються на міжнародних біржах.

"Якщо ми не зможемо купувати ті поля, що зараз обробляємо, то це фактично конфіскація. Бо для українських учасників ринок відкриється і вони зможуть придбати землю, а ми ні, хоч ми працюємо в Україні вже 11 років", – заявив генеральний директор "Волинь Агро" Максим Городов.

Компанія, яку очолює Городов, входить до групи компаній "Агропросперіс" і контролюється американським інвестфондом NCH Capital.

За його словами, такими заявами нова влада начебто пiдтримує iноземнi iнвестицiї, а насправдi масово виводить з ринку тих, хто тут вже давно працює.

"Нас ставлять в абсолютно неконкурентні умови. Ми одні з перших залучили іноземного інвестора в АПК України і нас хочуть під шумок прибрати, начебто роблячи гарну справу з відміною мораторію", – наголошує Городов.

Зрештою, не зважаючи на заяви влади обмежити доступ іноземців до ринку, запропонований сценарій все одно не влаштовує ряд фракцій та завзятих противників запропонованої командою Зеленського концепції земельної реформи – Всеукраїнську аграрну раду.

У понеділок Всеукраїнська аграрна рада організовувала акцію протесту під лозунгами "Ні продажу України", що проходила в 13 регіонах.

Чи вистачить голосів?

"Слуга народу"

За даними співрозмовника ЕП з партії, на 8 листопада в "Слузі народу" нарахували десь 190 депутатів, які готові були тиснути кнопки "за". Ще 8-10 мажоритарників також підтвердили, що будуть підтримувати.

Такою була розстановка сил до заяви про референдум. У Зеленського розраховують, що цей хід дозволить їм мобілізувати більше голосів в партії. Проте, такої впевненості у частини депутатів немає.

"Наразі перед голосуванням ситуація десь 50 на 50, але мені здається, що все таки 45 на 55 не на користь законопроєкту", – заявив ЕП один з депутатів "Слуги" після ранкової зустрічі з президентом.

"Голос"

У відповіді на запит ЕП, в партії зазначили, що "виступають за зняття мораторію на землю та цивілізований вільний ринок землі, основним бенефіціаром якого повинен стати український фермер та українські громадяни".

"Але перш, ніж ми приймемо рішення про підтримку чи не підтримку законопроектів, монобільшість повинна визначитись з концепцією реформи ринку землі – поки що її не розуміють не тільки селяни, але й більшість депутатів. І ця концепція, і законопроекти змінюються щотижня", – зазначається у відповіді "Голосу".

Нардепи "Голосу" наголошують, що законопроект 2178-10 – це лише вершина айсбергу земельної реформи.

"Він повинен прийматися одночасно з впровадженням програми доступного фінансування чи кредитування купівлі земельних ділянок фермерами, вирішення питання землі у державних підприємств, приведенням у відповідність кадастру, інвентаризацією усіх земель, дерегуляцією та автоматизацією усіх земельних процедур", – йдеться у відповіді.

За даними ЕП, на кінець дня 12 листопада "Голосі" не збирався давати голоси за реформу.

"Правда в тому, що вони бояться. Внутрішньо вони, звісно, ліберали, але вони бояться непопулярних питань. Час грає проти їхньої згоди. Вони потроху почали переходити на позицію "ми "за", але не зараз". А коли Зеленський вийшов із своєю ідеєю референдуму, вони взагалі зіскочили", – каже співрозмовник ЕП із "Слуги народу".

Усі інші політичні партії запевнили, що не будуть підтримувати законопроект.

ЄС "Ми – за ринок землі. Але ми за такий ринок землі, де будуть надійно захищені права українців. Тому ми вимагаємо: 1. Захистити українців-власників землі. Встановити мінімальну ціну сільськогосподарської землі – на рівні не нижчому, ніж 50 000 - 75000 гривень за гектар (залежно від якості і розташування ділянки). 2. Захистити інтереси громади. Встановити реєстраційний збір з купівлі-продажу землі, який надходитиме саме до бюджету громад. 3. Передбачити механізм вилучення землі у власника у разі недбалого ставлення до неї, зменшення родючості тощо. 4. Також нині не можна продавати землю іноземцям, зважаючи на ризик набуття її представниками російського агресора. Необхідно також обмежити можливості концентрації земель в одних руках. І запровадити механізм ретельної перевірки походження коштів, за які купується сільськогосподарська земля Необхідно прийняти такий закон, який забезпечив би цивілізований ринок; необхідно також виконати усі супутні дії, щоб цей ринок працював ефективно і справедливо: інвентаризацію земель, адекватність земельного кадастру тощо. Поточна редакція закону запропонованого владою ігнорує ці давно відомі пропозиції. Тому наразі ЄС не може його підтримати". Депутатська група "За майбутнє" "Ми не будемо підтримувати законопроект у запропонованому варіанті. Коли близько 70% населення, відповідно до соціологічних опитувань, проти обігу землі, а 90% проти продажу іноземцям. Це свідчить про те, що люди не розуміють, про що йде мова. Владі сьогодні треба зупинитися, провести нормальну роз’яснювальну роботу серед людей через ЗМІ та органи місцевої влади. Люди думають, що продаж землі – це обов’язково її продавати, але це не так. Оренда буде працювати і це важливо пояснювати. Крім того, наразі не представлені фінансові механізми підтримки дрібних та середніх агровиробників, немає законопроекту щодо консолідації земель, відсутні зміни в антимонопольне законодавство. Не треба ламати Раду через коліно". Батьківщина "Питання землі є не тільки і не стільки економічним, але й соціальним. На що зможуть розраховувати малі та середні сільгосптоваровиробники в умовах відсутності ефективної правоохоронної та судової систем, не маючи можливість отримати дешеві кредити без застави, залишені без потрібної державної підтримки? Сьогодні саме малий та середній бізнес забезпечують удвічі більше робочих місць, ніж агрохолдинги, у півтора рази вищу додаткову вартість продукції, та сплачують значно більше податків до місцевих бюджетів. Запропонований законопроект закріплює та зміцнює позиції олігархів в агросекторі України, та відкриває можливість іноземцям купляти українські чорноземи. На наш погляд, це неприпустимо. Сьогодні компанії з іноземним капіталом, які вже понад 3 роки працюють в країні, обробляють понад 8 мільйонів гектарів. І законом їм надається пріоритетне право саме таку кількість землі викупити одразу після відкриття ринку. Ще одна норма дає можливість отримати до 213 тисяч гектарів землі в одні руки. Все це стимулюватиме створення великих агрохолдингів". Опозиційна платформа "За Життя" "Наша політична сила виступає категорично проти продажу українських земель. Те, у який спосіб аграрний комітет підтримав відповідний законопроект - у абсолютно таємному режимі, не запросивши авторів альтернативних проектів законів, повідомивши не усіх членів комітету - ми взагалі вважаємо наприпустимим та недемократичним. І нічого, окрім запитань, для чого такий поспіх та заради чиїх інтересів це здійснюється, у нас не викликає. Очевидно, що не захист інтересів громадян України мають на меті ті, хто лобіюють дану ініціативу - це відбувається заради отримання чергового траншу та виконання вимог МВФ. Тільки ці гроші швидко закінчаться, а землю ми можемо і не повернути назад. Нас не влаштовує затверджений комітетом законопроект у цілому. По-перше, те, що таке важливе рішення приймається без огляду на думку громадян України. По-друге, що сам проект закону недосконалий і містить багато прогалин, через які українські землі можуть стати власністю іноземців. По-третє, те, що його ухвалення породить чергову несправедливість, адже своїм правом на отримання земельних паїв скористалися лише 7 мільйонів наших громадян - це лише 15% людей".

Тепер все залежить від того, чи вдалось Зеленському переконати своїх депутатів тиснути на зелені кнопки. До голосування залишились лічені години.